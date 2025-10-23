У Рязанській області повідомляють про пожежу на території НПЗ

У Рязанської області РФ через падіння уламків БпЛА сталося загоряння на території одного з підприємств.

Про це повідомляє Настоящее Время, передає Укрінформ.

Про загоряння спочатку повідомляли місцеві жителі. Пізніше губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що через падіння уламків дронів сталося загоряння на території одного підприємства, назву якого він не уточнив.

«Сьогодні вночі засобами ППО над територією Рязанської області знищено 14 БпЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток. На місці працюють оперативні служби», - цитує повідомлення Малкова телеграм-канал ASTRA.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі НПЗ і аеродрому Дягілево.

Рязанський нафтопереробний завод належить компанії «Роснефть». Він входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Українські військові з березня 2024 року кілька разів атакували підприємство.