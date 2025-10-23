Фінансові новини
23.10.25
10:30
RSS
мапа сайту
У Копейську Челябінської області РФ на військовому заводі стався вибух, є загиблі
10:20 23.10.2025 |
У російському Копейську Челябінської області ввечері, 22 жовтня, пролунав потужний вибух на заводі «Пластмас», загинули 9 людей.
Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.
Губернатор регіону Олексій Текслер підтвердив факт надзвичайної події та повідомив спочатку про чотирьох загиблих.
«Стався вибух на одному з підприємств міста Копейська. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу. Загрози мешканцям міста та цивільним об'єктам немає», - написав Текслер у своєму телеграм-каналі.
Пізніше він повідомив, що загинуло 9 людей, пише Настоящее время.
Версія атаки удару безпілотника не підтвердилась, додав Текслер.
Вибухова хвиля була такої сили, що її почули в декількох районах Челябінська, а в сусідніх будинках вибило вікна. Територію заводу «Пластмас» оточила поліція, екстрені служби і слідчі.
АТ «Завод Пластмас» спеціалізується на виробництві вибухових речовин і боєприпасів, а також утилізації боєприпасів з вичерпаним терміном зберігання. Підприємство входить до холдингу «Технодинаміка» держкорпорації «Ростех».
