Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії
23:46 22.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.
"Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності глибоко в Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ!", - написав він у Truth Social.
Трамп зазначив, що США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить.
Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволить Києву розширити атаки на цілі всередині Росії, передає видання "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.
