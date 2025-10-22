Авторизация

План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

 

Є певні пропозиції від деяких європейських країн, це не план про зупинення війни, а план щодо припиненню вогню, прокоментував президент України Володимир Зеленський інформацію щодо європейського плану.

"Є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

