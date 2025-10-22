План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

Є певні пропозиції від деяких європейських країн, це не план про зупинення війни, а план щодо припиненню вогню, прокоментував президент України Володимир Зеленський інформацію щодо європейського плану.

"Є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.