План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський
17:33 22.10.2025 |
Є певні пропозиції від деяких європейських країн, це не план про зупинення війни, а план щодо припиненню вогню, прокоментував президент України Володимир Зеленський інформацію щодо європейського плану.
"Є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.
