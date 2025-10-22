Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський у Швеції обговорив копродукцію дронів з компанією Saab
17:30 22.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції у середу обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.
Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє "Європейська правда".
Глава держави повідомив, що Україна дуже зацікавлена в копродукції з компанією Saab, зокрема, у спільному виробництві дронів.
"У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab", - повідомив Зеленський.
Зазначимо, прем'єр Швеції після зустрічі з Зеленським у середу оголосив про підписання листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen, виробником яких також є компанія Saab.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський
|Зеленський у Швеції обговорив копродукцію дронів з компанією Saab
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|Комітет міністрів РЄ схвалив створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо «репараційних кредитів» Україні
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц