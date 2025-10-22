Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський у Швеції обговорив копродукцію дронів з компанією Saab

 

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції у середу обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.

Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави повідомив, що Україна дуже зацікавлена в копродукції з компанією Saab, зокрема, у спільному виробництві дронів.

"У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, прем'єр Швеції після зустрічі з Зеленським у середу оголосив про підписання листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen, виробником яких також є компанія Saab.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес