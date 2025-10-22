Авторизация

Комітет міністрів РЄ схвалив створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії

 

Комітет міністрів Ради Європи схвалив Конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Ради Європи про попереднє ухвалення Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України", - написав Сибіга.

За його словами, це другий, довгоочікуваний елемент міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії, який розглядатиме претензії фізичних, юридичних осіб та української держави.

"Ми з нетерпінням очікуємо на його ухвалення в Гаазі 15-16 грудня і закликаємо всіх партнерів долучитися до цих історичних зусиль, спрямованих на забезпечення справедливості та підзвітності", - написав міністр.

Він наголосив, що компенсація жертвам є важливим елементом справедливого і тривалого миру - для України, Європи і не тільки.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що це рішення знаменує собою "монументальний крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії та важливу віху в прагненні до притягнення до відповідальності".

"Естонія повністю підтримує прийняття Конвенції. Всі злочини агресії повинні мати свою ціну", - наголосив він.

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила проєкт Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії 1 жовтня.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.

Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.
