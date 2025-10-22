Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо «репараційних кредитів» Україні

Пропозиції та правові аргументи Європейської комісії щодо надання Україні 140 млрд євро "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії досі не переконали Бельгію, на території якої перебувають ці активи, підтримати вказаний проєкт.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС у Брюсселі, обізнані з ситуацією.

"Зараз триває засідання послів Євросоюзу, на якому зокрема обговорюється використання заморожених в ЄС активів на користь України. Наскільки ми бачимо, Бельгія досі має правові питання, на які не отримала чіткої відповіді", - заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що перемовини продовжаться 23 жовтня на засіданні Європейської ради.

"Бельгія вимагає чітких зобов'язань та гарантій від держав ЄС, і наразі їй недостатньо тих аргументів, що дає Єврокомісія", - уточнив інший дипломат.

Як писала "ЄвроПравда", Єврорада у висновках за результатами засідання 23 жовтня заявить про плани ЄС надати Україні фінансову та військову допомогу у 2026-27 роках, використовуючи для цього у тому числі грошові залишки російських заморожених активів.

Як повідомляли, Бельгія наразі погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв'язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків.

Нагадаємо, фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. З цієї причини бельгійська влада особливо переймається за потенційні юридичні наслідки будь-яких рішень із залученням російських активів.