Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо «репараційних кредитів» Україні
14:15 22.10.2025 |
Пропозиції та правові аргументи Європейської комісії щодо надання Україні 140 млрд євро "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії досі не переконали Бельгію, на території якої перебувають ці активи, підтримати вказаний проєкт.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС у Брюсселі, обізнані з ситуацією.
"Зараз триває засідання послів Євросоюзу, на якому зокрема обговорюється використання заморожених в ЄС активів на користь України. Наскільки ми бачимо, Бельгія досі має правові питання, на які не отримала чіткої відповіді", - заявив співрозмовник "ЄвроПравди".
Він додав, що перемовини продовжаться 23 жовтня на засіданні Європейської ради.
"Бельгія вимагає чітких зобов'язань та гарантій від держав ЄС, і наразі їй недостатньо тих аргументів, що дає Єврокомісія", - уточнив інший дипломат.
Як писала "ЄвроПравда", Єврорада у висновках за результатами засідання 23 жовтня заявить про плани ЄС надати Україні фінансову та військову допомогу у 2026-27 роках, використовуючи для цього у тому числі грошові залишки російських заморожених активів.
Як повідомляли, Бельгія наразі погодилася не блокувати ідею ЄС щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів, у зв'язку з чим Євросоюз тепер зможе перейти до практичних кроків.
Нагадаємо, фінансовий репозиторій Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, розташований у Бельгії. З цієї причини бельгійська влада особливо переймається за потенційні юридичні наслідки будь-яких рішень із залученням російських активів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський
|Зеленський у Швеції обговорив копродукцію дронів з компанією Saab
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|Комітет міністрів РЄ схвалив створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо «репараційних кредитів» Україні
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц