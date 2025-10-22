Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Фіцо припустив, що може проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ
13:30 22.10.2025 |
Словаччина може підтримати новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо будуть враховані її вимоги щодо цін на енергоносії та щодо автомобільної промисловості.
Про це прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав у вівторок на засіданні комітету Національних зборів Словаччини з європейських питань, повідомляє "Європейська правда".
Він прибув до парламенту перед від'їздом на саміт Європейського Союзу. Він стверджує, що Словаччині вдалося проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів ЄС формулювання про енергетику та автомобільну промисловість - саме цими темами прем'єр-міністр обумовлював підтримку санкцій проти Росії в минулому.
"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, - я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері - тоді я, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", - сказав Фіцо.
Фіцо, зокрема, вимагав від Єврокомісії пригальмувати зі зміною стандартів щодо викидів CO₂ для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року та вирішити проблему високих цін на енергоносії після можливої відмови Словаччини від закупівлі російської нафти.
Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар у понеділок розповів про позитивну взаємодію з Єврокомісією щодо вимог Словаччини, які вона висунула для схвалення 19-го пакета санкцій проти Росії.
Раніше стало відомо, що Австрія погодилась на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.
Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прогнозує, що новий пакет санкцій може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський
|Зеленський у Швеції обговорив копродукцію дронів з компанією Saab
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|Комітет міністрів РЄ схвалив створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо «репараційних кредитів» Україні
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц