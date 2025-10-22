Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фіцо припустив, що може проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

 

Словаччина може підтримати новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо будуть враховані її вимоги щодо цін на енергоносії та щодо автомобільної промисловості.

Про це прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав у вівторок на засіданні комітету Національних зборів Словаччини з європейських питань, повідомляє "Європейська правда".

Він прибув до парламенту перед від'їздом на саміт Європейського Союзу. Він стверджує, що Словаччині вдалося проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів ЄС формулювання про енергетику та автомобільну промисловість - саме цими темами прем'єр-міністр обумовлював підтримку санкцій проти Росії в минулому.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, - я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері - тоді я, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", - сказав Фіцо.

Фіцо, зокрема, вимагав від Єврокомісії пригальмувати зі зміною стандартів щодо викидів CO₂ для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року та вирішити проблему високих цін на енергоносії після можливої відмови Словаччини від закупівлі російської нафти.

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар у понеділок розповів про позитивну взаємодію з Єврокомісією щодо вимог Словаччини, які вона висунула для схвалення 19-го пакета санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Австрія погодилась на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прогнозує, що новий пакет санкцій може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес