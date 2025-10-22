Фіцо припустив, що може проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Словаччина може підтримати новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо будуть враховані її вимоги щодо цін на енергоносії та щодо автомобільної промисловості.

Про це прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав у вівторок на засіданні комітету Національних зборів Словаччини з європейських питань, повідомляє "Європейська правда".

Він прибув до парламенту перед від'їздом на саміт Європейського Союзу. Він стверджує, що Словаччині вдалося проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів ЄС формулювання про енергетику та автомобільну промисловість - саме цими темами прем'єр-міністр обумовлював підтримку санкцій проти Росії в минулому.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, - я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері - тоді я, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", - сказав Фіцо.

Фіцо, зокрема, вимагав від Єврокомісії пригальмувати зі зміною стандартів щодо викидів CO₂ для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року та вирішити проблему високих цін на енергоносії після можливої відмови Словаччини від закупівлі російської нафти.

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар у понеділок розповів про позитивну взаємодію з Єврокомісією щодо вимог Словаччини, які вона висунула для схвалення 19-го пакета санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Австрія погодилась на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прогнозує, що новий пакет санкцій може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.