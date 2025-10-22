Фінансові новини
Ексглава Укренерго Кудрицький підтвердив обшук ДБР: Ситуація має політичний підтекст
23:35 21.10.2025 |
Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький підтвердив, що у вівторок, 21 жовтня, Державне бюро розслідувань провело у нього обшуки. Про це Кудрицький написав у Facebook.
Раніше про це з посиланням на джерела повідомляла низка українських ЗМІ, зокрема Українська правда, РБК-Україна, Суспільне та інші.
За їхніми даними, слідчі дії проводились у межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.
Обшуки також проходили в Укренерго, у приміщеннях підрядної організації та інших, як вважають у ДБР, залучених до схеми підприємств.
Кудрицький назвав ситуацію з обшуками у "лівій" справі досить абсурдною і заявив, що вона "має політичний підтекст".
"Одразу скажу - ніхто мене ні в чому не підозрює. Сьогодні рано-вранці недалеко від мого будинку слідчі ДБР провели обшук мого авто. Обшук проводився без ухвали суду через "невідкладність", хоча справа сама по собі відкрита досить давно", - зазначив ексглава Укренерго.
"Спочатку мою машину зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів. І після того, як я на телефоні показав свій статус у Резерв +, якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала його у мене з рук і побігла у невідомому напрямку. Після цього одразу підійшли працівники ДБР і повідомили про "невідкладний обшук". За збігом обставин, мій телефон невдовзі опинився у них в руках", - розповів він.
Після цього обшуки проводилися і вдома у Кудрицького, "але на цей раз ухвала суду була, а телефони чи інші гаджети, на щастя, уже нікуди не пропадали".
Кудрицький пов'язав обшуки з небажанням влади миритися з незалежністю та прозорими закупівлями Укренерго які вдалося запровадити за час його керівництва.
"Для мене головне - можна проводити скільки завгодно обшуків щодо порубки дерев, брехати про 40 млн моєї нібито премії тощо, але, наприклад, закупівельні ціни в Укренерго продовжують бути радикально в рази нижчими, ніж ціни інших енергетичних компаній", - заявив він.
На думку Кудрицького, компанія, яку він раніше очолював, залишалася некорумпованою і має довіру донорів, що "не дає спокою багатьом державникам і міцним господарникам".
