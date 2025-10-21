Бельгія почне передачу Україні F-16 не раніше, ніж через рік

Бельгія зможе почати передачу літаків F-16 на озброєння України після того, як нові винищувачі F-35, які нещодавно отримала бельгійські військово-повітряні сили, буде приведено до стану "операційної готовності". Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час виступу в Європейському центрі політики у Брюсселі у вівторок, 21 жовтня.

У рамках двосторонньої безпекової угоди, підписаної у травні 2024 року, Бельгія зобов'язалася передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Міністр Франкен запевнив, що Бельгія дотримуватиметься виконання цієї угоди, проте графік передачі F-16 залежатиме від нього, як швидко буде приведено в операційну готовність нові винищувачі F-35, які Бельгія замовила у США. За повідомленнями бельгійських ЗМІ, бельгійський уряд замовив 43 винищувачі F-35. Перші три F-35 прибули на бельгійські військову авіабазу Флоренн 13 жовтня.

"Тепер нам потрібно їх (F-35. - Ред.) по-справжньому освоїти, вони мають бути введені в експлуатацію. Це займе, я гадаю, рік-півтора", - сказав Франкен. Він наголосив, що після того, як нові винищувачі F-35 буде приведено в "операційну готовність, ми зможемо передати наші F-16 Україні". "Це дуже важливий етап, і я завжди пояснюю це українцям. Це не можна змінити. Ми передамо їх настільки швидко, наскільки зможемо", - наголосив міністр.

"Дати українцям те, що їм найбільше потрібно"

За словами Тео Франкена, такий алгоритм передачі пояснюється тим, що національна оборонна авіаційна спроможність (DCA) Бельгії "є критичною в рамках НАТО, особливо в контексті ядерного стримування". "Це все, що я можу сказати, бо це дуже чутливе питання", - додав міністр.

Він наголосив, що Бельгія активно бере участь у наданні військової підтримки Україні. "Наша філософія проста: дати українцям те, що їм найбільше потрібно", - сказав Франкен.

За його словами, у 2025 році Бельгія надала Україні військову допомогу на суму в один мільярд євро і зробила додатковий внесок у 100 мільйонів євро до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), створеної в рамках НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу зброї американського виробництва. "Ми також навчаємо пілотів для F-16, надаємо 155-мм снаряди, кулемети, боєприпаси, підтримку на морі, включно з передачею одного з наших тральщиків для розмінування, допомогу у сфері IT та радіоелектронній боротьбі", - розповів Франкен.

Міністр оборони Бельгії: "Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті приречена на провал"

Даючи оцінки перспективам завершення війни в Україні, глава оборонного відомства Бельгії критично оцінив ймовірність того, що запланована у Будапешті зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може принести бажані результати. "Хоча Бельгія бажає швидкого припинення вогню, ми вважаємо, що ці зусилля приречені на провал, бо Путін продовжує вимагати, щоб Україна віддала Росії неокуповані території", - зазначив Франкен. Він наголосив, що "поки Путін не погодиться на припинення вогню, у Будапешті немає чого обговорювати".

На думку міністра, Україна та її союзники повинні реагувати на "впертість Путіна" двома способами: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України. "Цей тиск має посилюватися. Біль від продовження цієї загарбницької війни має переважувати будь-яку уявну вигоду, поки Путін не усвідомить марність та небезпеку продовження своїх дій", - заявив Тео Франкен.