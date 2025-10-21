Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС
15:58 21.10.2025 |
Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь в засіданні Європейської ради 23 жовтня.
Про це напередодні засідання журналістам у вівторок в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.
"Президент запросив президента Зеленського відвідати засідання Європейської ради, і ми сподіваємося, що він зможе зробити це особисто", - повідомив він.
За його словами, засідання Європейської ради розпочнеться о 10.00 (по Брюсселю) у четвер з того, що лідери проведуть обговорення з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою. Далі за участю Зеленського лідери обговорять ситуацію щодо України і продовжать дискусію українського питання після того, як президент України покине зібрання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС
|Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн
|Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник
|Лавров підтвердив відмову РФ зупинити бойові дії у відповідь на заяву європейців
|Рада призначила Бережну віцепрем'єром з гуманітарної політики - міністром культури
|Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року
Бізнес
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI