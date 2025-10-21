Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь в засіданні Європейської ради 23 жовтня.

Про це напередодні засідання журналістам у вівторок в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Президент запросив президента Зеленського відвідати засідання Європейської ради, і ми сподіваємося, що він зможе зробити це особисто", - повідомив він.

За його словами, засідання Європейської ради розпочнеться о 10.00 (по Брюсселю) у четвер з того, що лідери проведуть обговорення з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою. Далі за участю Зеленського лідери обговорять ситуацію щодо України і продовжать дискусію українського питання після того, як президент України покине зібрання.