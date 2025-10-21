Авторизация

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

 

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь в засіданні Європейської ради 23 жовтня.

Про це напередодні засідання журналістам у вівторок в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Президент запросив президента Зеленського відвідати засідання Європейської ради, і ми сподіваємося, що він зможе зробити це особисто", - повідомив він.

За його словами, засідання Європейської ради розпочнеться о 10.00 (по Брюсселю) у четвер з того, що лідери проведуть обговорення з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою. Далі за участю Зеленського лідери обговорять ситуацію щодо України і продовжать дискусію українського питання після того, як президент України покине зібрання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

