Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

14:18 21.10.2025 |

Політика

 

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Анни Колісник (фракція "Слуга народу"). За відповідну постанову №13337 проголосували 262 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень.

Колісник була обрана до Верховної Ради у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу" (№94 у списку).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес