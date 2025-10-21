Фінансові новини
Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник
14:18 21.10.2025 |
Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Анни Колісник (фракція "Слуга народу"). За відповідну постанову №13337 проголосували 262 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
Як повідомлялося, Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень.
Колісник була обрана до Верховної Ради у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу" (№94 у списку).
Інтерфакс-Україна
