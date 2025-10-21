Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лавров підтвердив відмову РФ зупинити бойові дії у відповідь на заяву європейців

 

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у вівторок, що негайне припинення бойових дій в Україні означало б збереження "нацистського режиму" та заборону російської мови.

Слова Лаврова наводить "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

Так Лавров прокоментував спільну заяву лідерів європейських країн, у якій ті висловили підтримку Україні та зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

"Припинення вогню зараз означало б тільки одне - що величезна частина України залишається під керівництвом нацистського режиму, на цій частині України це буде єдиним місцем на землі, де заборонена законодавчо ціла мова, не кажучи вже про те, що це офіційна мова ООН і мова, якою розмовляє більшість населення", - сказав Лавров журналістам після переговорів з главою МЗС Ефіопії.

Він додав, що "європейські покровителі і господарі" Володимира Зеленського переконують американську сторону змінити свою позицію і не домагатися довгострокового сталого врегулювання, а "просто зупинитися, а потім - нехай історія розсудить".

"Але такий підхід означає повну протилежність того, на чому розійшлися президенти Трамп і Путін в Анкориджі, коли домовилися саме на першопричинах сконцентруватися", - цитує Лаврова ТАСС.

Лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву, в якій висловили підтримку позиції президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів.

ЗМІ повідомляли, що Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США минулого тижня вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента поступитися всією територією Донецької області.
