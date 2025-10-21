Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Великобританія «готова витратити понад GBP 100 млн» на можливе розгортання британських військ в Україні – міністр оборони
10:44 21.10.2025 |
Великобританія готова витратити "значно більше" 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розгортання британських військ в Україні, якщо Дональд Трамп укладе мирну угоду з Росією, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час лекції у лондонському Mansion House, повідомляє Sky News.
Гілі під час лекції розповів про зусилля Великобританії та Франції з формування "Коаліції охочих" з понад 30 країн для створення того, що він назвав "Багатонаціональними силами України", протягом останніх шести місяців.
План міністра оборони передбачає підготовку військового персоналу до вступу в багатонаціональні сили, які будуть відправлені для забезпечення безпеки кордонів України, якщо президент США доможеться перемир'я між Москвою і Києвом.
Він зазначив, що британські війська можуть бути готові до розгортання, як тільки це станеться, і додав, що це може включати і наземні війська.
Ця сила допоможе забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну.
Гілі заявив про підтримку Великобританією України, включаючи рекордну допомогу в розмірі GBP 4,5 млрд стерлінгів цього року, та перейняття від США співголовування в ширшій групі країн, які надсилають зброю та гроші до Києва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник
|Лавров підтвердив відмову РФ зупинити бойові дії у відповідь на заяву європейців
|Рада призначила Бережну віцепрем'єром з гуманітарної політики - міністром культури
|Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Великобританія «готова витратити понад GBP 100 млн» на можливе розгортання британських військ в Україні – міністр оборони
Бізнес
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд