НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Я не підривав» – українець Журавльов, якого Німеччина підозрює в підриві «Північних потоків»

 

Громадянин України Володимир Журавльов, якого правоохоронні органи Німеччини підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» восени 2022 року, дав інтерв'ю телеканалу TVP Info після звільнення з-під варти в Польщі.

На пряме запитання про те, чи він підривав «Північні потоки», Журавльов відповів негативно.

«Ні, я не скоював жодного злочину на території Німеччини і не підривав «Північний потік», - заявив Журавльов.

Він також не дав прямої відповіді на запитання, ким він вважає тих, хто підірвав «Північний потік», - героями чи злочинцями.

«Скажу так: зараз усі українці є героями, бо ведуть війну проти Росії. Від маленької дитини до літніх людей. Всі вони герої», - вказав Володимир Журавльов.

Він сам розповів, що із трьома дітьми, усі з яких на той момент були неповнолітніми, виїхав із України за три дні до повномасштабного російського вторгнення. Дайвінгом Журавльов справді захоплюється і фізично міг пірнути на глибину 80 метрів, на якій і стався підрив газогонів.

Громадянина України, якого розшукує Німеччина через підрив «Північного потоку», не екстрадуватимуть туди з Польщі - відповідне рішення ухвалив Варшавський районний суд, передали міжнародні медіа 17 жовтня. Суд також звільнив українця з-під варти.

«Польське радіо» цитує адвоката затриманого Тимошеуша Папроцького, який заявив, що суд відхилив усі докази, подані у справі Володимира Ж.

Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск висловлював думку, що Польща не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина за підозрою у причетності до вибухів, що пошкодили газопроводи «Північний потік».

Про затримання україня в Польщі за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку» стало відомо наприкінці вересня. Сам він стверджує, що не мав жодного стосунку до підриву і перебував в Україні на той момент.

Це вже другий арешт громадянина України після арешту в Італії минулого місяця у зв'язку з вибухом на газопроводі.

Раніше три німецькі видання - Die Zeit, Süddeutsche Zeitung і ARD - повідомляли, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи» і що всі вони - громадяни України. У розслідуванні видань йшлося про те, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою - рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер і координатор.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний - український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні, писали ЗМІ. У німецькій прокуратурі наголошували, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини - незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Внаслідок вибухів у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року обидва газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» зазнали серйозних пошкоджень - зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов'язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Газопроводи «Північний потік» потрапили під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

