20.10.25
18:35
- RSS
У Франції вважають, що «репараційних позик» Україні досить, щоб захищатися три роки
15:57 20.10.2025 |
Кредитних коштів, які будуть виплачені Україні на базі заморожених активів Росії - так званих "репараційних позик" - має вистачити Україні, щоб закупити зброю на оборону протягом як мінімум трьох років.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".
"Репараційні позики" від Єврокомісії дозволять Києву захищатися ще мінімум три роки.
"У найближчі тижні ми надамо Україні можливість захищати себе щонайменше протягом трьох років завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні і який буде погашено згодом за рахунок репарацій, що Росія виплатить Україні", - заявив Барро.
Він уточнив, що "цей кредит дозволить Україні закупити зброю для своєї оборони".
"І, зокрема, звісно ж, європейську зброю", - наголосив французький міністр.
Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.
Тим часом прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, які знаходяться в Бельгії, будуть використані для фінансування кредитів Україні.
