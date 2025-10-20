Президент вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

До Верховної Ради подані законопроєкти про затвердження указів президента про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У текстах документів пропонується продовжити термін дії воєнного стану і мобілізації з 5 листопада на 90 діб.

Укази набирають чинності одночасно зі вступом у дію закону про їх затвердження.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.