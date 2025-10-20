Фінансові новини
Президент вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
12:40 20.10.2025
До Верховної Ради подані законопроєкти про затвердження указів президента про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
У текстах документів пропонується продовжити термін дії воєнного стану і мобілізації з 5 листопада на 90 діб.
Укази набирають чинності одночасно зі вступом у дію закону про їх затвердження.
В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
У РУБРИЦІ
|Президент вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
|Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Трамп про Tomahawk: Ми не можемо віддати всю зброю Україні
|Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітись з Путіним у Будапешті
|WP: Путін повторив Трампу вимогу віддати Донбас
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками