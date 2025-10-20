Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський

 
Українська сторона зараз займається підготовкою контракту з американськими оборонними компаніями на поставку 25 систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський, додавши, що вже є відповідні черги у виробництві.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Він пояснив, що є кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а крім цього ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки.

За словами президента, ці 25 систем Patriot - це запит від Повітряних сил ЗСУ.

"Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, - черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки", - додав голова Української держави.

Зеленський зазначив, що Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля, однак Україна розуміє, які країни Європи можуть надати цей пріоритет в черзі.

"У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти, щоб ми їх отримали", - зауважив глава держави.

Водночас, за його словами, на ці системи ППО потрібні відповідні гроші. Пріоритетним джерелом фінансування президент назвав гроші від використання заморожених російських активів. Однак також треба працювати над іншими фінансовими джерелами, зазначив він.

"В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату - задача така, і в межах цих угод це реалістично", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес