Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський

Українська сторона зараз займається підготовкою контракту з американськими оборонними компаніями на поставку 25 систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський, додавши, що вже є відповідні черги у виробництві.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Він пояснив, що є кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а крім цього ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки.

За словами президента, ці 25 систем Patriot - це запит від Повітряних сил ЗСУ.

"Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, - черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки", - додав голова Української держави.

Зеленський зазначив, що Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля, однак Україна розуміє, які країни Європи можуть надати цей пріоритет в черзі.

"У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти, щоб ми їх отримали", - зауважив глава держави.

Водночас, за його словами, на ці системи ППО потрібні відповідні гроші. Пріоритетним джерелом фінансування президент назвав гроші від використання заморожених російських активів. Однак також треба працювати над іншими фінансовими джерелами, зазначив він.

"В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату - задача така, і в межах цих угод це реалістично", - наголосив Зеленський.