Трамп про Tomahawk: Ми не можемо віддати всю зброю Україні

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 19 жовтня, що досі "розглядає" можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, втім, має враховувати в першу чергу інтереси США.

"Ми маємо пам'ятати одну річ: нам вони також потрібні. Ми не можемо віддати всю свою зброю Україні. Просто не можемо. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але (...) я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Президент США також згадав, що говорив про Tomahawk з президентом Росії Володимиром Путіним і той "не те, щоб був у захваті", адже це "жорстока і люта зброя".

Трамп: Путін щось забере в України

Відповідаючи на питання про те, чи готовий президент РФ до завершення війни проти України без суттєвих "територіальних поступок" з її боку, Трамп висловив думку, що той наполягатиме на певних територіальних здобутках.

"Він щось візьме. Я маю на увазі, що вони воювали, і він завоював певну власність", - заявив президент США.

Втім, він не розвинув свою думку, зазначивши лише, що США - єдина країна, що "вторгається, виграє війну і йде", згадавши про вторгнення в Ірак у 2003 році.

Нагадаємо, що минулого місяця Трамп заявляв, що Україна може боротися і повернути всі окуповані території.