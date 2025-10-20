Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітись з Путіним у Будапешті

 

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у пʼятницю сказав йому, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі лідерів у Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю NBC News.

Зеленський в інтервʼю назвав Путіна терористом, але підтвердив свою готовність зустрітися з ним віч-на-віч.

"Якщо ми справді хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас про нас?" - сказав він.

На запитання, чи буде він наполягати на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".

Водночас український президент сказав, що відкидає потенційні територіальні поступки на користь Росії в межах переговорів.

"Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, ми повинні залишитися там, де ми є, і не віддавати Путіну нічого додаткового", - додав президент.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті - що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Путіну буде непросто дістатись до Будапешта через ризики, пов'язані з перетином повітряного простору європейських країн.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес