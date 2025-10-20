Фінансові новини
20.10.25
- 12:51
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітись з Путіним у Будапешті
08:29 20.10.2025 |
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у пʼятницю сказав йому, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі лідерів у Будапешті.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю NBC News.
Зеленський в інтервʼю назвав Путіна терористом, але підтвердив свою готовність зустрітися з ним віч-на-віч.
"Якщо ми справді хочемо справедливого і тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь угоди без нас про нас?" - сказав він.
На запитання, чи буде він наполягати на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".
Водночас український президент сказав, що відкидає потенційні територіальні поступки на користь Росії в межах переговорів.
"Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, ми повинні залишитися там, де ми є, і не віддавати Путіну нічого додаткового", - додав президент.
Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті - що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.
Путіну буде непросто дістатись до Будапешта через ризики, пов'язані з перетином повітряного простору європейських країн.
