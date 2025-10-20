Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WP: Путін повторив Трампу вимогу віддати Донбас
08:26 20.10.2025 |
Президент РФ Володимир Путін повторив президенту СШАДональду Трампу вимогу, щоб Україна вивела війська із неокупованої частини Донецької області як умову для заморозки війни. Про це повідомило у суботу, 18 жовтня, з посиланням на джерела видання The Washington Post.
За словами двох неназваних високопосадовців, Путін під частелефонної розмови з Трампом 16 жовтня, натякнув, що "готовий" поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей. "Це дещо менша територіальна претензія, ніж та, яку він висунув у серпні на саміті між Трампом і Путіним в Анкориджі. Деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців, якого поінформували про телефонну розмову з Путіним", - зазначає WP.
Утім, неназваний високопоставлений європейський дипломат висловив сумнів, що Україна це сприймає як прогрес. "Це як продати власну ногу ні за що", - наголосив співрозмовник видання. Трамп публічно не коментував цю вимогу Путіна.
Віткофф тиснув на українську делегацію - ЗМІ
Тим часом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який неодноразово їздив у Москву на переговори, під час зустрічі 17 жовтня тиснув на українську делегацію щодо здачі Донеччини, пише WP з посиланням на неназваних чиновників. При цьому Віткофф аргументував, що Донецька область переважно російськомовна.
"Багато українців, зокрема й сам президент України Володимир Зеленський, виросли, розмовляючи російською як рідною мовою, а в українському суспільстві історично спілкування російською не було ознакою симпатії до Москви", - пояснює при цьому WP.
Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці Путін вже озвучував вимогу вивести українські війська із Донеччини. Тоді, за даними Axios, Дональд Трамп через це ледве не припинив переговори.
Нині РФ контролює близько 75 відсотків Донецької області. Втім, просування окупаційної армії дуже повільне. Як підрахувало видання The Economist, якщо РФ просуватиметься темпами останніх 30 днів, повне захоплення чотирьох Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей триватиме щонайменше до червня 2030 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Президент вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації
|Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Трамп про Tomahawk: Ми не можемо віддати всю зброю Україні
|Зеленський сказав Трампу, що готовий зустрітись з Путіним у Будапешті
|WP: Путін повторив Трампу вимогу віддати Донбас
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками