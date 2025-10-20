Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WP: Путін повторив Трампу вимогу віддати Донбас

 

Президент РФ Володимир Путін повторив президенту СШАДональду Трампу вимогу, щоб Україна вивела війська із неокупованої частини Донецької області як умову для заморозки війни. Про це повідомило у суботу, 18 жовтня, з посиланням на джерела видання The Washington Post.

За словами двох неназваних високопосадовців, Путін під частелефонної розмови з Трампом 16 жовтня, натякнув, що "готовий" поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей. "Це дещо менша територіальна претензія, ніж та, яку він висунув у серпні на саміті між Трампом і Путіним в Анкориджі. Деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців, якого поінформували про телефонну розмову з Путіним", - зазначає WP.

Утім, неназваний високопоставлений європейський дипломат висловив сумнів, що Україна це сприймає як прогрес. "Це як продати власну ногу ні за що", - наголосив співрозмовник видання. Трамп публічно не коментував цю вимогу Путіна.

Віткофф тиснув на українську делегацію - ЗМІ

Тим часом спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який неодноразово їздив у Москву на переговори, під час зустрічі 17 жовтня тиснув на українську делегацію щодо здачі Донеччини, пише WP з посиланням на неназваних чиновників. При цьому Віткофф аргументував, що Донецька область переважно російськомовна.

"Багато українців, зокрема й сам президент України Володимир Зеленський, виросли, розмовляючи російською як рідною мовою, а в українському суспільстві історично спілкування російською не було ознакою симпатії до Москви", - пояснює при цьому WP.

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці Путін вже озвучував вимогу вивести українські війська із Донеччини. Тоді, за даними Axios, Дональд Трамп через це ледве не припинив переговори.

Нині РФ контролює близько 75 відсотків Донецької області. Втім, просування окупаційної армії дуже повільне. Як підрахувало видання The Economist, якщо РФ просуватиметься темпами останніх 30 днів, повне захоплення чотирьох Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей триватиме щонайменше до червня 2030 року.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес