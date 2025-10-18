Фінляндія оголосила про надання Україні пакету оборонної допомоги на 52 млн євро

Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 30-го пакету оборонної допомоги. Його затвердив президент країни Александр Стубб за пропозицією уряду.

«Можливості, надані в рамках цього пакету, коштуватимуть Фінляндії приблизно 52 мільйони євро. Пакет складається переважно з нових замовлень від фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,9 мільярда євро. Відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну», - каже міністр оборони Антті Хаккянен.

Він також нагадав, що цього тижня Фінляндія також оголосила про участь в ініціативі PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України

У Міноборони країни зауважують, що навесні 2025 року Міністерство оборони запустило програму підтримки України шляхом закупівлі продукції, призначеної для України, у фінської оборонної промисловості, мета полягає в тому, щоб задовольнити критичні потреби України, забезпечити придатність закупленої продукції для пожертвування та захистити виробничі та постачальні потужності компаній.

Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.