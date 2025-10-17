Фінляндія приєдналась до очолюваної Естонією ініціативи посилення стійкості України до кіберзагроз

Фінляндія приєдналася до так званого Талліннського механізму, що передбачає заходи розвитку стійкості України до кіберзагроз.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Фінляндії, пише "Європейська правда".

Цього тижня Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму, в рамках якого з 2023 року координують допомогу низки партнерів для посилення стійкості українських державних органів та критичної інфраструктури до кіберзагроз.

Гельсінкі тепер долучиться до підтримки України у захисті від можливих кіберзагроз, що також створить можливості для профільних фінських компаній налагоджувати співпрацю з Україною.

У комюніке нагадали, що Росія у рамках агресії проти України неодноразово вдавалася до кібератак на інфраструктуру, важливу для нормального функціонування держави та суспільства.

Окрім Фінляндії, в ініціативі беруть участь Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Британія, США, Італія та Норвегія, яка приєдналась влітку 2025 року.

Країни та їхні технологічні компанії або експертні організації опікуються конкретними проєктами.