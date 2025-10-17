Авторизация

Фіцо анонсував візит в Україну на наступні урядові консультації

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наступні українсько-словацькі міжурядові консультації відбудуться в Україні, і він пообіцяв на них приїхати.

Про це він сказав під час виступу зі своєю українською колегою Юлією Свириденко у Кошице, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо розповів, що прийняв запрошення приїхати в Україну на наступні міжурядові консультації, час і місце яких визначать пізніше.

"Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату і час ми ще домовимося. Але вони точно будуть на території України, і ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася", - сказав він.

Водночас він подякував українській делегації за візит в Кошице і сказав, що цінує це.

Нагадаємо, 17 жовтня у словацькому Кошице відбулись спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.

За їхніми підсумками Фіцо сказав, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, що зацікавлені ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.
 

