Зеленський у США зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon

 

Президент України Володимир Зеленський, який 16 жовтня прибув до США, провів у Вашингтоні зустріч із представниками оборонної компанії Raytheon, яка виробляє, серед іншого ракетні системи Tomahawk і Patriot.

«Розповів про ситуацію на полі бою і посилення Росією ударів проти наших людей і цивільної інфраструктури. Обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію», - написав Зеленський у телеграмі за підсумками зустрічі.

Крім того, голова держави провів переговори із представниками оборонної компанії Lockheed Martin, на якій «розповів про конкретні потреби України в системах ППО і ракетах до них, а також у літаках F-16».

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський також мав зустріч із керівниками і CEO провідних енергетичних компаній США: Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global і Westinghouse Electric Company.

«Більшість із них уже працюють в Україні та зацікавлені в розвитку партнерства. Основний фокус зустрічі - перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Ішлося не лише про те, що вже реалізується, а й про заплановані проєкти», - повідомили в ОП без подробиць.

Також Зеленський провів переговори з міністром енергетики США Крісом Райтом. «Детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Розповів про російські удари по українській енергетичній системі й потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів», - написав він у телеграмі.

На 17 жовтня запланована зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

На цій зустрічі, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Напередодні цієї зустрічі президент США провів майже двогодинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Трамп сказав, що обговорить з Зеленським «розмову з президентом Путіним і багато іншого».

Ракета Tomahawk має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.
За матеріалами: Радіо Свобода
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

