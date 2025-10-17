Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фіцо: вступ України в ЄС посилить співробітництво між країнами

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України в Європейський Союз посилить співробітництво між країнами.

Про це він сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю у Кошице, 17 жовтня, передає "Європейська правда".

Фіцо заявив, що його країна підтримує вступ України в Європейський Союз.

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС - підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", - сказав він.

Прем'єр Словаччини наголосив, що коли Україна вступить в ЄС - співробітництво між Києвом та Братиславою "буде ще більш інтенсивним, ніж є зараз".

Водночас Фіцо наголосив, що країни мають різні думки щодо питання членства України в НАТО.

У вересні Фіцо сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

Бізнес