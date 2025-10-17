Фіцо: вступ України в ЄС посилить співробітництво між країнами

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України в Європейський Союз посилить співробітництво між країнами.

Про це він сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю у Кошице, 17 жовтня, передає "Європейська правда".

Фіцо заявив, що його країна підтримує вступ України в Європейський Союз.

"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС - підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", - сказав він.

Прем'єр Словаччини наголосив, що коли Україна вступить в ЄС - співробітництво між Києвом та Братиславою "буде ще більш інтенсивним, ніж є зараз".

Водночас Фіцо наголосив, що країни мають різні думки щодо питання членства України в НАТО.

У вересні Фіцо сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.