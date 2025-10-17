Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фіцо: вступ України в ЄС посилить співробітництво між країнами
13:55 17.10.2025 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України в Європейський Союз посилить співробітництво між країнами.
Про це він сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю у Кошице, 17 жовтня, передає "Європейська правда".
Фіцо заявив, що його країна підтримує вступ України в Європейський Союз.
"Пріоритетом є транскордонне співробітництво і європейська інтеграція України: щодо цього ми ніколи нічого іншого не говорили. Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС - підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", - сказав він.
Прем'єр Словаччини наголосив, що коли Україна вступить в ЄС - співробітництво між Києвом та Братиславою "буде ще більш інтенсивним, ніж є зараз".
Водночас Фіцо наголосив, що країни мають різні думки щодо питання членства України в НАТО.
У вересні Фіцо сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фіцо: вступ України в ЄС посилить співробітництво між країнами
|Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом
|AP: Трамп сигналізує, що не готовий надати Україні Tomahawk
|Венс: росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, що ускладнює досягнення мирної угоди
|В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України
|Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією щодо війни в Україні
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
Бізнес
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній