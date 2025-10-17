Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

13:06 17.10.2025 |

Політика

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом, повідомляє пресслужба голова держави.

Іншим указом президент звільнив її з посади уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Таким чином, Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.

"Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії", - зазначив Зеленський.

Крім того, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування президент підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

"Основний пріоритет зараз - це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", - наголосила Решетилова.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

