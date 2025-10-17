Авторизация

AP: Трамп сигналізує, що не готовий надати Україні Tomahawk

 

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки не готовий передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, пише американське інформаційне агентство Associated Press (AP) у п'ятницю, 17 жовтня.

Останніми днями Трамп виявляв готовність продати Україні "томагавки", навіть попри попередження президента Росії Володимира Путіна, що такий крок призведе до ще більшого напруження у відносинах між США та РФ. Але після чергової розмови з Путіним у четвер, 16 жовтня, він зменшив очікування України щодо можливості отримали цю зброю, зазначає AP.

"Нам теж потрібні Tomahawk для США. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Тобто ми не можемо виснажувати нашу країну", - сказав він на пресконференції у Білому домі.

За допомогою ракет Tomahawk Україна могла б завдавати ударів углиб території Росії, націлюючись на ключові військові об'єкти, енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що такі удари змусили б Путіна серйозніше сприймати заклики Трампа до прямих переговорів для припинення війни.

Обговорення передачі Tomahawk Україні

ЗМІ повідомили, що Зеленський попросив Трампа надати Tomahawk під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 23 вересня.

Трамп допустив надання Україні "томагавків", якщо Росія відмовиться від мирного врегулювання. 12 жовтня він сказав, що обговорить це питання з росіянами: "Так, я можу сказати йому (Путіну. - Ред.), що якщо війна не буде врегульована, ми цілком можемо це зробити, але можемо і не зробити".

Під час телефонної розмови у четвер Путін сказав Трампу, що передача ракет "завдасть значної шкоди відносинам РФ і США".

У п'ятницю, 17 жовтня, поставки Tomahawk Трамп обговорить з Зеленським.
За матеріалами: Deutsche Welle
Бізнес