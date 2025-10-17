Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 11:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
AP: Трамп сигналізує, що не готовий надати Україні Tomahawk
11:36 17.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що поки не готовий передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, пише американське інформаційне агентство Associated Press (AP) у п'ятницю, 17 жовтня.
Останніми днями Трамп виявляв готовність продати Україні "томагавки", навіть попри попередження президента Росії Володимира Путіна, що такий крок призведе до ще більшого напруження у відносинах між США та РФ. Але після чергової розмови з Путіним у четвер, 16 жовтня, він зменшив очікування України щодо можливості отримали цю зброю, зазначає AP.
"Нам теж потрібні Tomahawk для США. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Тобто ми не можемо виснажувати нашу країну", - сказав він на пресконференції у Білому домі.
За допомогою ракет Tomahawk Україна могла б завдавати ударів углиб території Росії, націлюючись на ключові військові об'єкти, енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що такі удари змусили б Путіна серйозніше сприймати заклики Трампа до прямих переговорів для припинення війни.
Обговорення передачі Tomahawk Україні
ЗМІ повідомили, що Зеленський попросив Трампа надати Tomahawk під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН 23 вересня.
Трамп допустив надання Україні "томагавків", якщо Росія відмовиться від мирного врегулювання. 12 жовтня він сказав, що обговорить це питання з росіянами: "Так, я можу сказати йому (Путіну. - Ред.), що якщо війна не буде врегульована, ми цілком можемо це зробити, але можемо і не зробити".
Під час телефонної розмови у четвер Путін сказав Трампу, що передача ракет "завдасть значної шкоди відносинам РФ і США".
У п'ятницю, 17 жовтня, поставки Tomahawk Трамп обговорить з Зеленським.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|AP: Трамп сигналізує, що не готовий надати Україні Tomahawk
|Венс: росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, що ускладнює досягнення мирної угоди
|В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України
|Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією щодо війни в Україні
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп після розмови з Путіним: зараз не ідеальний час для вторинних санкцій проти РФ
Бізнес
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США