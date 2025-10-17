Фінансові новини
Венс: росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, що ускладнює досягнення мирної угоди
11:29 17.10.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що російсько-українська війна триває попри місяці переговорів, оскільки жодна зі сторін не бажає укласти мирну угоду.
Про це він розповів в інтервʼю Newsmax.
«Попри те, що енергійна дипломатія президента США може підвести людей до фінішної лінії, у кінцевому підсумку дві сторони повинні бути готові укласти угоду», - сказав віцепрезидент.
Він додав, що нині росіяни та українці «просто не готові укласти угоду». Водночас Венс вважає, що мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно «набагато більше роботи».
«Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони досягають більших успіхів на полі бою, ніж це є насправді», - заявив він.
І це ускладнило досягнення угоди впродовж останніх кількох місяців, хоча прогрес усе ж був, додав віцепрезидент.
Крім того, він розповів, що Вашингтон виявив: тарифи є ефективнішими, ніж санкції, для впливу на росію.
«Тарифи були досить ефективним інструментом переговорів з росіянами, але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу та в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре», - зазначив Венс.
За його словами, у деяких випадках санкції можуть завдати значної шкоди економіці Сполучених Штатів, не даючи бажаного результату.
