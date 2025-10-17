Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венс: росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, що ускладнює досягнення мирної угоди

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що російсько-українська війна триває попри місяці переговорів, оскільки жодна зі сторін не бажає укласти мирну угоду.

Про це він розповів в інтервʼю Newsmax.

«Попри те, що енергійна дипломатія президента США може підвести людей до фінішної лінії, у кінцевому підсумку дві сторони повинні бути готові укласти угоду», - сказав віцепрезидент.

Він додав, що нині росіяни та українці «просто не готові укласти угоду». Водночас Венс вважає, що мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно «набагато більше роботи».

«Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони досягають більших успіхів на полі бою, ніж це є насправді», - заявив він.

І це ускладнило досягнення угоди впродовж останніх кількох місяців, хоча прогрес усе ж був, додав віцепрезидент.

Крім того, він розповів, що Вашингтон виявив: тарифи є ефективнішими, ніж санкції, для впливу на росію.

«Тарифи були досить ефективним інструментом переговорів з росіянами, але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу та в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре», - зазначив Венс.

За його словами, у деяких випадках санкції можуть завдати значної шкоди економіці Сполучених Штатів, не даючи бажаного результату.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес