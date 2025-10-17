В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

Голова Європейської Ради та переговорники від Європейського парламенту (ЄП) досягли попередньої угоди щодо Програми Європейської оборонної промисловості (EDIP) - цільової програми фінансування оборони вартістю EUR1,5 млрд на період 2025-2027 років, з загального бюджету якої EUR300 млн буде виділено на Інструмент підтримки України.

"Європа має свою першу комплексну програму оборонної промисловості. Європарламент та Європейська Рада домовилися про новий регламент, який зміцнює оборонну промисловість Європи, нашу підтримку Україні та безпеку нашого континенту", - зазначила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у соцмережі Х ввечері у четвер.

"Я вітаю угоду про EDIP. EUR1,5 млрд на зміцнення оборонної промисловості Європи. Підтримка України. І забезпечення нашої оборонної готовності до 2030 року відповідно до нашого дорожнього плану "Збереження миру", - прокоментувала подію президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х ввечері у четвер.

Згідно з повідомленням на сайті Європейської Ради, EDIP має на меті підвищити оборонну готовність ЄС шляхом підвищення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (EDTIB), а також підтримати співпрацю в оборонній промисловості з Україною та українськими компаніями через спеціальний Інструмент підтримки України з метою її майбутньої інтеграції до EDTIB.

Зазначається, що EDIP також встановлює перший в історії механізм забезпечення безпеки поставок оборонної продукції по всьому ЄС, а також правовий "набір інструментів" для сприяння довгостроковій співпраці в галузі озброєнь між державами-членами ("Структура Європейської програми озброєнь").

Рада та Європейський парламент запросили Комісію вивчити варіанти посилення загального бюджету EDIP у майбутньому, зокрема для Інструменту підтримки України та запропонованого Фонду прискорення трансформації ланцюгів постачання оборонної продукції (FAST).

Рада та Європарламент погодилися, що вартість компонентів, що походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн (держав ЄЕЗ), не повинна перевищувати 35% від розрахункової вартості компонентів кінцевого продукту, тим самим забезпечуючи баланс між принципом європейських преференцій та співпрацею з країнами-партнерами на користь європейської промисловості. Жодні компоненти не будуть постачатися з неасоційованих країн, що суперечать інтересам безпеки та оборони ЄС або його держав-членів.

EDIP також встановлює рамки для європейських оборонних проектів спільного інтересу (EDPCI), які спрямовані на розвиток можливостей, включаючи ті, що забезпечують доступ до стратегічних сфер, ресурсів та систем.

"Рада та Європейський парламент погодилися на подальшу підтримку України через Інструмент підтримки України, залучаючи українську оборонну промисловість до інструменту з самого початку. Крім того, було вирішено, що Україна зможе брати участь у так званих EDPCI. Інструмент підтримки України буде забезпечено фінансовим пакетом у розмірі EUR300 млн", - зазначається у релізі.

Згідно з ним, ця попередня угода встановлює перший в історії ЄС режим безпеки постачання в галузі оборони, розроблений для забезпечення своєчасного та надійного доступу до оборонної продукції та компонентів під час криз. Угода визначає двоетапний підхід з чітким розмежуванням між оборонною та необоронною продукцією.

За допомогою EDIP ЄС створює європейський механізм військових продажів, який, серед іншого, пропонуватиме централізований каталог оборонної продукції та сприятиме постачанню оборонної продукції, посилюючи попит на рівні ЄС та підвищуючи конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості на міжнародному ринку. Він також надає можливість створювати "пули" оборонної продукції, щоб забезпечити швидку поставку обладнання.

В релізі пояснюється, що Досягнута сьогодні угода має бути підтверджена обома установами, перш ніж буде офіційно прийнята.