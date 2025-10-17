Фінансові новини
- 17.10.25
- 09:56
- RSS
- мапа сайту
Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією щодо війни в Україні
09:38 17.10.2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах з Росією братимуть участь Джей Ді Венс, Марко Рубіо і Стів Віткофф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію спілкування Трампа з журналістами у Білому домі.
Трамп заявив, що в переговорах з Росією щодо війни в Україні з боку США братимуть участь віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф.
За словами президента США, його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним має відбутись протягом двох тижнів.
"Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою Лавровим. І вони зустрінуться незабаром. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо вже призначено", - сказав він.
Трамп зауважив, що йому буває "складно проводити зустрічі", тому що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "мають погані стосунки".
"Ми можемо робити щось, де ми порізно, але на рівних", - зазначив він.
