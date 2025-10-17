Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Путіну не сподобалася ідея постачання Tomahawk Україні

 

Американський президент Дональд Трамп після розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним заявив, що російському правителю не сподобалася ідея, аби ракети Tomahawk постачалися Україні.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками телефонної розмови з лідером Кремля, цитує "Європейська правда".

Американський очільник заявив, що запитав у Путіна під час розмови, чи "не проти той", аби США надали Україні ракети Tomahawk.

"Я запитав, чи не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч Tomahawk вашим опонентам? Я сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він не хоче цього", - зазначив Трамп.

Американський президент наголосив, що ці крилаті ракети - це "жорстока зброя". Водночас він додав, що США теж потребують Tomahawk.

"Знаєте, нам потрібні Tomahawk і для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, лідери США та Росії у четвер провели першу за майже два місяці розмову. Дональд Трамп після після неї сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч - цього разу в Будапешті.

Як відомо, наступного дня, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що питання потенційного надання Україні крилатих ракет Tomahawk порушувалось під час телефонної розмови Трампа і Путіна.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2876  0,03 0,07 41,9694  0,06 0,15
EUR 48,3388  0,13 0,28 49,0941  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7500  0,12 0,29 41,7800  0,14 0,34
EUR 48,6800  0,28 0,58 48,7100  0,27 0,57

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес