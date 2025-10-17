Фінансові новини
Трамп: Путіну не сподобалася ідея постачання Tomahawk Україні
08:54 17.10.2025
Американський президент Дональд Трамп після розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним заявив, що російському правителю не сподобалася ідея, аби ракети Tomahawk постачалися Україні.
Про це він сказав під час пресконференції за підсумками телефонної розмови з лідером Кремля, цитує "Європейська правда".
Американський очільник заявив, що запитав у Путіна під час розмови, чи "не проти той", аби США надали Україні ракети Tomahawk.
"Я запитав, чи не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч Tomahawk вашим опонентам? Я сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він не хоче цього", - зазначив Трамп.
Американський президент наголосив, що ці крилаті ракети - це "жорстока зброя". Водночас він додав, що США теж потребують Tomahawk.
"Знаєте, нам потрібні Tomahawk і для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", - підсумував Трамп.
Нагадаємо, лідери США та Росії у четвер провели першу за майже два місяці розмову. Дональд Трамп після після неї сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч - цього разу в Будапешті.
Як відомо, наступного дня, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що питання потенційного надання Україні крилатих ракет Tomahawk порушувалось під час телефонної розмови Трампа і Путіна.
