Відносини між Трампом і Зеленським покращились після саміту на Алясці та візиту путіна до Китаю — Politico
22:58 16.10.2025 |
На зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України, серед іншого, вплинули наслідки саміту на Алясці, а також візит глави рф володимира путіна до Китаю.
Про це пише Politico з посиланням на неназваних американських посадовців.
У виданні зазначили, що з часу лютневої сварки між Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті відносини між лідерами почали покращуватись.
За словами джерела Politico, на це, зокрема, вплинули наслідки зустрічі глав США та росії на Алясці, після якої рф продовжила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.
«Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є путін», - сказав неназваний посадовець з питань зовнішньої політики США.
Окрім того, він каже, що Трампа розлютило те, що медіа, висвітлюючи саміт на Алясці, називали його «тріумфом путіна».
На покращення відносин між американським та українським лідерами також значною мірою вплинули європейські політики. Серед них президент Фінляндії Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його радник Джонатан Пауелл.
А «переможним козирем» на користь України, за словами американського посадовця, став король Великої Британії Чарльз III, з яким Трамп зустрічався у вересні.
«[Чарльз III] сказав Трампу, що Україна - чудова країна, і це дійсно змінило погляд Трампа на Україну», - зазначив співрозмовник видання.
Водночас він також виокремив внесок самого президента України в покращення відносин з американським колегою.
Доказом цього, за словами джерела, стали «дедалі дружніші» зустрічі з Трампом. Зокрема, після однієї з таких американський лідер заявив, що Україна може повернути собі всю територію, що здивувало й декого з посадовців Білого дому.
Інше джерело видання каже, що на зміну позиції президента США вплинули й інші фактори, зокрема візит путіна до Китаю на початку вересня. Тоді Трамп звинуватив лідерів Китаю, росії та КНДР у змові проти Вашингтона.
«Найкращий спосіб помститися путіну - це похвалити Зеленського, так бачить це Трамп», - сказав співрозмовник Politico.
З цією самою метою США й посилюють обмін розвідданими з українськими силами, щоб допомогти в ударах по енергетичних об'єктах у глибині росії. Politico додає: розмови про постачання Україні ракет Tomahawk також можуть налякати кремль, хоча «ризик ескалації може стримати Трампа від таких кроків».
