The Telegraph: Трамп хоче створити «фонд перемоги» України з грошей від мит проти Китаю

Президент США Дональд Трамп працює над створенням "фонду перемоги" України, який фінансуватиметься за рахунок нових мит, накладених на Китай.

Про це йдеться у публікації The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Трамп доручив своєму міністру фінансів Скотту Бессенту представити цей план європейським колегам перед візитом Володимира Зеленського до Вашингтона.

Видання наголошує, що це стало значною зміною позиції чинного американського президента щодо війни РФ проти України.

Його слова повторив глава Пентагону Піт Гегсет, який на зустрічі з колегами з НАТО заявив, що США готові підтримати Київ "способами, які доступні тільки Сполученим Штатам", якщо Росія продовжить ігнорувати мирні переговори.

Своєю чергою Бессент заявив, що Трамп доручив "повідомити нашим європейським союзникам, що ми підтримуватимемо те, що ви називаєте "російським тарифом на нафту" для Китаю або "українським тарифом на перемогу" для Китаю".

"Але наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас", - сказав він.

Стратегія передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт з Китаю, а отримані кошти будуть використані на озброєння для української армії.

План розроблений з метою чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від китайської підтримки, щоб змусити його сісти за стіл переговорів з Трампом і Зеленським.

Дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомили The Telegraph, що ідея введення санкцій проти Китаю за закупівлю російської нафти раніше натрапила на перешкоди з боку європейських урядів.

У середу Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що країна припинить купувати у Москви нафту, яке є основним джерелом доходу для господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Це великий крок. Тепер ми маємо переконати Китай зробити те саме", - додав президент США.

ЗМІ раніше писали, що Трамп "оптимістично" налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС і звільнення заручників.