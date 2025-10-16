Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Politico: у НАТО тиснуть на країни, які не приєднались до закупівель зброї США для України

 

Більшість країн-членів НАТО долучились до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю зброї у США для України, а ті, хто ще не бере в ній участь, перебувають під значним тиском.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити 2 мільярди доларів у рамках чотирьох окремих пакетів PURL.

Посадовці НАТО на умовах анонімності розповіли виданню, що в середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія, серед інших, були готові остаточно узгодити п'ятий пакет.

Такий рівень підтримки також ставить тих, хто не зробив внесок - наприклад Британію і Францію - у дедалі скрутніше становище, зазначає видання.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Politico заявив, що загалом 20 союзників НАТО вже пообіцяли приєднатись до PURL.

Однак зараз "існують очікування, що розподіл тягаря повинен бути справедливим, і ті, хто ще не взяв на себе зобов'язань, повинні це зробити", сказав він.

За словами шведського міністра, покладатися виключно на нинішні країни-донори для отримання додаткових коштів "неможливо в довгостроковій перспективі".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою наголосив, що "справедливий розподіл тягаря - це те, чого ми всі чекали".

"І, як уже багато разів зазначалося сьогодні, допомога Україні сьогодні є гарантією безпеки і для нас", - додав він.

Як наголошує видання, тиск на країни, які не приєднались до PURL, вже дає свої результати.

Зокрема, Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, тепер залишила відкритою можливість приєднання до PURL.

"Іспанія завжди буде частиною вирішення проблем", - заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, коментуючи відмову своєї країни приєднатись до PURL, заявив, що Лондон наразі аналізує можливу участь в ініціативі.

Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо своєї можливої участі в PURL.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес