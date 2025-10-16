Politico: у НАТО тиснуть на країни, які не приєднались до закупівель зброї США для України

Більшість країн-членів НАТО долучились до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю зброї у США для України, а ті, хто ще не бере в ній участь, перебувають під значним тиском.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити 2 мільярди доларів у рамках чотирьох окремих пакетів PURL.

Посадовці НАТО на умовах анонімності розповіли виданню, що в середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія, серед інших, були готові остаточно узгодити п'ятий пакет.

Такий рівень підтримки також ставить тих, хто не зробив внесок - наприклад Британію і Францію - у дедалі скрутніше становище, зазначає видання.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Politico заявив, що загалом 20 союзників НАТО вже пообіцяли приєднатись до PURL.

Однак зараз "існують очікування, що розподіл тягаря повинен бути справедливим, і ті, хто ще не взяв на себе зобов'язань, повинні це зробити", сказав він.

За словами шведського міністра, покладатися виключно на нинішні країни-донори для отримання додаткових коштів "неможливо в довгостроковій перспективі".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою наголосив, що "справедливий розподіл тягаря - це те, чого ми всі чекали".

"І, як уже багато разів зазначалося сьогодні, допомога Україні сьогодні є гарантією безпеки і для нас", - додав він.

Як наголошує видання, тиск на країни, які не приєднались до PURL, вже дає свої результати.

Зокрема, Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, тепер залишила відкритою можливість приєднання до PURL.

"Іспанія завжди буде частиною вирішення проблем", - заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, коментуючи відмову своєї країни приєднатись до PURL, заявив, що Лондон наразі аналізує можливу участь в ініціативі.

Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо своєї можливої участі в PURL.