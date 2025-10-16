Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція планує спочатку передати Україні літаки-розвідники, а згодом розгляне передачу Gripen – Пол Йонсон
09:16 16.10.2025 |
Шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.
Про це Пол Йонсон сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 15 жовтня.
"Швеція готова робити більше. Ми підготували другий пакет (військової допомоги - ред.) разом із Норвегією й Данією. Швеція виділила на це 250 мільйонів євро, і ми готові на подальші пакети", - сказав міністр.
Йонсон зазначив, що триває діалог, зокрема між країнами Балтії та Північної Європи щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України. Він назвав це "критично важливим", оскільки зараз, на його думку, спостерігається "неправильна траєкторія" у цьому питанні.
Очільник шведського Міноборони зауважив, що партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України.
"Ми також не виключаємо можливості щодо (передачі Україні - ред.) літаків Gripen. Ми перебуваємо в діалозі з українською стороною, яка проявляє сильний інтерес до них", - сказав Йонсон.
Йонсон також зауважив, що Стокгольм спочатку хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати винищувачами F-16, а згодом зосередитися на літаках Gripen.
На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.
Ще у березні 2025 року у Міноборони заявляли, що передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890, про яку повідомлялося торік у травні, не відстає від графіка, а терміни постачання пов'язані з підготовкою певних модифікацій F-16.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
ТОП-НОВИНИ
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Швеція планує спочатку передати Україні літаки-розвідники, а згодом розгляне передачу Gripen – Пол Йонсон
|Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
|У НАТО розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та «Шахедів»
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7