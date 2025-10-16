Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція планує спочатку передати Україні літаки-розвідники, а згодом розгляне передачу Gripen – Пол Йонсон

 

Шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

Про це Пол Йонсон сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 15 жовтня.

"Швеція готова робити більше. Ми підготували другий пакет (військової допомоги - ред.) разом із Норвегією й Данією. Швеція виділила на це 250 мільйонів євро, і ми готові на подальші пакети", - сказав міністр.

Йонсон зазначив, що триває діалог, зокрема між країнами Балтії та Північної Європи щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України. Він назвав це "критично важливим", оскільки зараз, на його думку, спостерігається "неправильна траєкторія" у цьому питанні.

Очільник шведського Міноборони зауважив, що партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України.

"Ми також не виключаємо можливості щодо (передачі Україні - ред.) літаків Gripen. Ми перебуваємо в діалозі з українською стороною, яка проявляє сильний інтерес до них", - сказав Йонсон.

Йонсон також зауважив, що Стокгольм спочатку хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати винищувачами F-16, а згодом зосередитися на літаках Gripen.

На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.

Ще у березні 2025 року у Міноборони заявляли, що передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890, про яку повідомлялося торік у травні, не відстає від графіка, а терміни постачання пов'язані з підготовкою певних модифікацій F-16.
За матеріалами: Суспільне
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2805  0,11 0,28 41,9374  0,04 0,10
EUR 48,1305  0,03 0,07 48,9005  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес