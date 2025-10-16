Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 00:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Британії пояснили, чому не долучились до схеми закупівлі зброї США для України
23:50 15.10.2025 |
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав, що його країна аналізує можливість долучення до механізму PURL, у межах якого фінансується закупівля американської зброї для України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками 31-го засідання Контактної групи з питань України в Брюсселі.
За словами Гілі, PURL - це лише "один зі способів, за допомогою якого найсильніші союзники України допомагають задовольнити її військові потреби", і Британія "уважно вивчає" цю програму.
"Але ми як країна цього року витрачаємо на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше. Ми задовольняємо потреби, про які нам повідомила Україна. І в багатьох випадках ми робимо те, що робить і фінансує тільки Велика Британія", - додав він.
На уточнення, чи планує Британія приєднатись до програми PURL, Гілі знову сказав, що Лондон вивчає потенціал програми, а наразі витрачає "найбільшу суму британської військової допомоги на підтримку України".
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що понад половина держав-членів НАТО братимуть участь в ініціативі PURL.
На полях засідання Північноатлантичної ради НАТО 15 жовтня в Брюсселі стало відомо, що до ініціативи PURL приєднається Естонія. Раніше про доєднання до PURL оголосила Фінляндія. Крім того, Литва виділить на ініціативу 30 млн доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
|NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа
|Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
|Данія виділила понад $170 млн на посилення Сил оборони України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НАТО розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та «Шахедів»
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|У Британії пояснили, чому не долучились до схеми закупівлі зброї США для України
|Британія допоможе українському ВПК вийти на західні ринки після війни - Гілі
|CША готові запровадити додаткові мита для Китаю за купівлю російської нафти
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7