У Британії пояснили, чому не долучились до схеми закупівлі зброї США для України

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав, що його країна аналізує можливість долучення до механізму PURL, у межах якого фінансується закупівля американської зброї для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками 31-го засідання Контактної групи з питань України в Брюсселі.

За словами Гілі, PURL - це лише "один зі способів, за допомогою якого найсильніші союзники України допомагають задовольнити її військові потреби", і Британія "уважно вивчає" цю програму.

"Але ми як країна цього року витрачаємо на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше. Ми задовольняємо потреби, про які нам повідомила Україна. І в багатьох випадках ми робимо те, що робить і фінансує тільки Велика Британія", - додав він.

На уточнення, чи планує Британія приєднатись до програми PURL, Гілі знову сказав, що Лондон вивчає потенціал програми, а наразі витрачає "найбільшу суму британської військової допомоги на підтримку України".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що понад половина держав-членів НАТО братимуть участь в ініціативі PURL.

На полях засідання Північноатлантичної ради НАТО 15 жовтня в Брюсселі стало відомо, що до ініціативи PURL приєднається Естонія. Раніше про доєднання до PURL оголосила Фінляндія. Крім того, Литва виділить на ініціативу 30 млн доларів.