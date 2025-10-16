Фінансові новини
16.10.25
00:30
RSS
мапа сайту
CША готові запровадити додаткові мита для Китаю за купівлю російської нафти
23:24 15.10.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США готові запровадити мита на закупівлю Китаєм російської нафти.
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
«Саме закупівля Китаєм російської нафти живить російську військову машину. Китай купує 60% російських енергоносіїв. Вони купують 90% іранських енергоносіїв», - сказав Бессент.
Він наголосив, що європейські союзники Вашингтона мають бути готовими взяти участь у таких діях.
Американський міністр додав, що Сполучені Штати нададуть фотографії, передані українським урядом, які показують, що китайські деталі використовувалися у російських безпілотниках, які атакували Україну, пише BBC.
