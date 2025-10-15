Комітет Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністеркою з питань гуманітарної політики України - міністеркою культури України.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, наступним етапом є голосування в сесійній залі Верховної Ради, яке планується вже наступного тижня.

Нагадаємо, що раніше кандидатуру Бережної підтримала фракція «Слуга народу».

Наприкінці липня Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувати обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

Із червня 2022 року вона працювала заступницею міністра економіки. А перед тим понад десять років займалася адвокатською діяльністю.

Ступінь магістра за спеціальністю правознавство здобула в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Також навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки та політичних наук.

У 2025 році відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.