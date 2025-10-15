Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури

15:46 15.10.2025 |

Політика

 

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністеркою з питань гуманітарної політики України - міністеркою культури України.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, наступним етапом є голосування в сесійній залі Верховної Ради, яке планується вже наступного тижня.

Нагадаємо, що раніше кандидатуру Бережної підтримала фракція «Слуга народу».

Наприкінці липня Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувати обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

Із червня 2022 року вона працювала заступницею міністра економіки. А перед тим понад десять років займалася адвокатською діяльністю.

Ступінь магістра за спеціальністю правознавство здобула в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Також навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки та політичних наук.

У 2025 році відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес