Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітет Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури
15:46 15.10.2025 |
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністеркою з питань гуманітарної політики України - міністеркою культури України.
Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
За її словами, наступним етапом є голосування в сесійній залі Верховної Ради, яке планується вже наступного тижня.
Нагадаємо, що раніше кандидатуру Бережної підтримала фракція «Слуга народу».
Наприкінці липня Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувати обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій.
Із червня 2022 року вона працювала заступницею міністра економіки. А перед тим понад десять років займалася адвокатською діяльністю.
Ступінь магістра за спеціальністю правознавство здобула в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Також навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки та політичних наук.
У 2025 році відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури
|Естонія передасть Україні партію дронів і приєднається до закупівель зброї у США
|Українська делегація у США зустрілась з виробником ракет Tomahawk
|«Укрінформ», іномовлення і телемарафон «Єдині новини» вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном - Кравчук
|Україна взяла участь у навчаннях JEF «Tarassis-2025» в якості спостерігачів, повідомив Залужний
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
Бізнес
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти