НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Естонія передасть Україні партію дронів і приєднається до закупівель зброї у США

 

Естонія передасть Україні цього тижня партію безпілотників на десятки мільйонів, а також виділить кошти на ініціативу НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає закупівлю озброєнь у США для Києва.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед зустріччю очільників оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Певкур зазначив, що наразі спостерігається зменшення обсягів військової допомоги для України.

"Тому ми вирішили додатково до того, що ми вже зробили, що цього тижня ми також відправимо багато дронів на суму в десятки мільйонів", - розповів міністр.

Крім того, за його словами, Естонія вирішила приєднатися до Балтійсько-Північного пакета в рамках ініціативи PURL.

"Ми дуже близькі до того, щоб повністю узгодити цей пакет. Це хороша новина. Наш внесок становитиме 12 мільйонів доларів США. І, звичайно, ми маємо подивитися, що ми можемо зробити додатково для України", - підкреслив Певкур.

Раніше про приєднання до ініціативи PURL оголосила Фінляндія. Крім того, Литва виділить на ініціативу 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте у середу анонсував заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

