Українська делегація у США зустрілась з виробником ракет Tomahawk

Делегація українських високопосадовців, яка перебуває з візитом у США, зустрілась з представниками компанії Raytheon, яка виробляє ракети Tomahawk.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує "Європейська правда".

Крім Єрмака, у зустрічі брали участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Українська делегація також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії Lockheed Martin.

"Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті", - зазначив Єрмак.

Він додав, що співпраця України з американськими компаніями "продовжує зростати".

Україна прагне отримати ракети великої дальності Tomahawk.

Очікується, що наприкінці цього тижня президент США Дональд Трамп говоритиме із Володимиром Зеленським про Tomahawk.

У НАТО вважають, що у разі постачання Tomahawk Україні ця зброя не стане вирішальною, але матиме вплив на полі бою.

Також представник НАТО дуже скептично оцінив можливу відповідь РФ, попри агресивні заяви, що лунають з Москви.