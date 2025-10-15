Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська делегація у США зустрілась з виробником ракет Tomahawk

 

Делегація українських високопосадовців, яка перебуває з візитом у США, зустрілась з представниками компанії Raytheon, яка виробляє ракети Tomahawk.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує "Європейська правда".

Крім Єрмака, у зустрічі брали участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Українська делегація також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії Lockheed Martin.

"Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті", - зазначив Єрмак.

Він додав, що співпраця України з американськими компаніями "продовжує зростати".

Україна прагне отримати ракети великої дальності Tomahawk.

Очікується, що наприкінці цього тижня президент США Дональд Трамп говоритиме із Володимиром Зеленським про Tomahawk.

У НАТО вважають, що у разі постачання Tomahawk Україні ця зброя не стане вирішальною, але матиме вплив на полі бою.

Також представник НАТО дуже скептично оцінив можливу відповідь РФ, попри агресивні заяви, що лунають з Москви.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес