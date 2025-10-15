Фінансові новини
15.10.25
16:41
RSS
мапа сайту
Українська делегація у США зустрілась з виробником ракет Tomahawk
14:55 15.10.2025 |
Делегація українських високопосадовців, яка перебуває з візитом у США, зустрілась з представниками компанії Raytheon, яка виробляє ракети Tomahawk.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує "Європейська правда".
Крім Єрмака, у зустрічі брали участь прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.
Українська делегація також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії Lockheed Martin.
"Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті", - зазначив Єрмак.
Він додав, що співпраця України з американськими компаніями "продовжує зростати".
Україна прагне отримати ракети великої дальності Tomahawk.
Очікується, що наприкінці цього тижня президент США Дональд Трамп говоритиме із Володимиром Зеленським про Tomahawk.
У НАТО вважають, що у разі постачання Tomahawk Україні ця зброя не стане вирішальною, але матиме вплив на полі бою.
Також представник НАТО дуже скептично оцінив можливу відповідь РФ, попри агресивні заяви, що лунають з Москви.
