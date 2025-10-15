Авторизация

Україна взяла участь у навчаннях JEF «Tarassis-2025» в якості спостерігачів, повідомив Залужний

 

Україна взяла участь у навчаннях Об'єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Forces, JEF) під назвою "Tarassis-2025" в якості спостерігачів, повідомив посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний.

"Участь України у "Tarassis-2025" стала першим практичним внеском на шляху започаткування посиленого партнерства з JEF. Ми продовжуємо роботу з розвитку взаємодії та крок за кроком йдемо до набуття Україною повноцінного членства в цій коаліції", - написав Залужний у Facebook у середу, повідомивши, що на запрошення британської сторони також взяв участь у Дні почесних гостей комплексу цих навчань.

За його словами, ці навчання тривають з 1 вересня по 17 жовтня у північній частині зони відповідальності НАТО, охоплюючи регіони Балтійського моря, Північної Європи, Арктики та Північної Атлантики. "JEF розпочинають фазу набуття повних оперативних спроможностей. Це найбільший з моменту існування організації комплекс навчань, куди в рамках посиленого партнерства запрошені представники ЗСУ в якості спостерігачів", - наголосив Залужний.

Дипломат повідомив, що "Tarassis-2025" проводяться у відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад-2025" і розглядаються як один з ключових інструментів підвищення боєздатності у протидії російській загрозі та забезпечення безпеки у регіоні Північної Європи. За його словами, до 2031 року запланована серія командно-штабних та військових навчань, спрямованих на запобігання військовим кризам у регіоні.

"JEF - це унікальна військово-політична коаліція 10 держав-членів НАТО Північної Європи. Вона була створена у 2014 році за ініціативи Великої Британії як відповідь на агресію Росії проти України", - зазначив Залужний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

