Апеляція ВАКС дозволила заочне розслідування щодо Жеваго

14:01 15.10.2025

Політика

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Оголошення рішення транслювалося на YouTube-каналі суду.

"Апеляційну скаргу прокурора задовольнити, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 вересня скасувати. Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного Жеваго Костянтина Валентиновича", - йдеться в новому рішенні.

Рішення змінили після того, як стало відомо про перенесення судового засідання в Парижі, на якому мали повторно розглядати питання щодо екстрадиції Жеваго.

Ухвала АП ВАКС набрала сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

Такий дозвіл потрібен, щоб заочно завершити розслідування у справі та скерувати її до суду. ВАКС заочно арештував Жеваго у липні 2024 року за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

