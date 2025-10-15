Апеляція ВАКС дозволила заочне розслідування щодо Жеваго

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Оголошення рішення транслювалося на YouTube-каналі суду.

"Апеляційну скаргу прокурора задовольнити, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 вересня скасувати. Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного Жеваго Костянтина Валентиновича", - йдеться в новому рішенні.

Рішення змінили після того, як стало відомо про перенесення судового засідання в Парижі, на якому мали повторно розглядати питання щодо екстрадиції Жеваго.

Ухвала АП ВАКС набрала сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

Такий дозвіл потрібен, щоб заочно завершити розслідування у справі та скерувати її до суду. ВАКС заочно арештував Жеваго у липні 2024 року за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду.