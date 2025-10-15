Фінансові новини
15.10.25
16:41
Апеляція ВАКС дозволила заочне розслідування щодо Жеваго
14:01 15.10.2025 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Оголошення рішення транслювалося на YouTube-каналі суду.
"Апеляційну скаргу прокурора задовольнити, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 вересня скасувати. Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного Жеваго Костянтина Валентиновича", - йдеться в новому рішенні.
Рішення змінили після того, як стало відомо про перенесення судового засідання в Парижі, на якому мали повторно розглядати питання щодо екстрадиції Жеваго.
Ухвала АП ВАКС набрала сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.
Такий дозвіл потрібен, щоб заочно завершити розслідування у справі та скерувати її до суду. ВАКС заочно арештував Жеваго у липні 2024 року за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду.
