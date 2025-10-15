Фінансові новини
ВАКС закрив справу колишнього міністра, гендиректора WOG Пивоварського
13:57 15.10.2025 |
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра інфраструктури, нині керівника компанії WOG Holding Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою. Про це у середу, 15 жовтня, повідомив сам Пивоварський.
"Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли", - написав Пивоварський у Facebook.
Більше деталей він пообіцяв розповісти згодом.
НАБУ повідомило про підозру Пивоварському 22 лютого 2023 року. У липні 2024-го справу передали до суду.
За версією слідства, у липні 2015 року міністр разом із першим заступником Володимиром Шульмейстером забезпечив ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям - власникам причалів ("ТІС-Руда" та "ТІС-КТ", які входить до групи ТІС) стягувати корабельний збір у морському порту "Південний" разом із ДП "Адміністрація морських портів України" у пропорції 50:50.
За законом, стягнення такого збору є виключною прерогативою державного підприємства як користувача акваторії порту, що належить державі.
У квітні 2023-го НАБУ домоглося ліквідації схеми розподілу корабельних зборів у порту "Південний" - Мінінфраструктури скасувало цю норму. За оцінками НАБУ, внаслідок дії норми АМПУ недоотримала понад $43 млн у період із 2015 року до 2021-го.
У травні стивідорна компанія ТІС заявила, що подаватиме до суду через рішення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури скасувати розщеплення корабельних зборів у порту "Південний".
