Нідерланди нададуть додаткові 90 млн євро на виробництво дронів в Україні

Найближчим часом Нідерланди профінансують новий пакет допомоги на 90 млн євро для виробництва в Україні розвідувальних та ударних дронів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств.

Очільник Міноборони Нідерландів анонсував надання Україні 90 млн євро на виробництво дронів.

"Нідерланди роблять (для України. - "ЄП") більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів на підтримку протидії БПЛА. Сьогодні я оголосив ще один пакет підтримки на 90 мільйонів для дронів - як розвідувальних, так і ударних", - повідомив Брекельманс.

Він додав, що у Нідерландах оцінюють, "що промисловість України все ще має спроможність виробляти більше, і саме тому ми інвестуємо ще 90 мільйонів для цього".

"Нині Путін відчуває, що він виграє з кожним днем продовження російської агресії в Україні, і ми маємо переконатися, що витрати для Путіна зростають. Це означає стабільний потік допомоги і також довгострокові зобов'язання перед Україною у сфері військової підтримки", - підкреслив міністр.

Він уточнив, що йдеться як про двосторонні домовленості, так і ширші проєкти "з використанням інших інструментів, наприклад заморожених активів".

"За допомогою додаткових санкцій та економічного тиску на Росію Путін відчує, що не може продовжувати в цьому руслі, і що ми врешті-решт разом з Україною переможемо", - переконаний Рубен Брекельманс.

Як повідомляла "Європейська правда", 15 жовтня Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України у рамках ініціативи PURL.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте раніше анонсував заяви про приєднання нових держав до PURL.

Під час низки заходів за участі міністрів оборони НАТО у Брюсселі 15 жовтня, на які запрошений також український міністр Денис Шмигаль, Україна у пріоритетному порядку ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.