Велика Британія скликала «Рамштайн», щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

Велика Британія скликала Контактну групу з питань оборони України, так званий "Рамштайн", щоб посилити тиск на Путіна за його війну агресії проти України та вторгнення в Європу.

"Міністр оборони скликає чергову Контактну групу з питань оборони України, у якій беруть участь понад 50 країн, включаючи держсекретаря США Піта Хегсета та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, щоб посилити тиск на Путіна, - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у прес-релізі, розповсюдженому у вівторок. Засідання групи пройде у середу в Брюсселі в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Крім того, оборонне відомство повідомила, що лише за останні місяці цього року завдяки прискоренню виробництва британськими компаніями та підтримці робочих місць в обох країнах, Україні було поставлено понад 85 тис військових безпілотників. "Це підтвердить Міністр оборони сьогодні в Брюсселі, коли він разом з Німеччиною проведе чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України", - уточняється в прес-релізі.

В Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що це стало можливим після того, як Міністр оборони Джон Гілі вперше підтвердив, що цього року Велика Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення поставок безпілотників для Збройних сил України, включаючи десятки тисяч безпілотників малої дальності з оглядом від першої особи (short-range first-person view, FPV), які "мають вирішальне значення для підтримки лінії фронту України". "Ці безпілотники використовуються для точних ударів, розвідки та зриву російської діяльності за лінією фронту, протидіючи власним спробам Росії застосувати масовану тактику використання безпілотників", - пояснюється в пресрелізі.

Очікується, що під час засідання групи Міністр оборони "скаже союзникам, що нам потрібно збільшити виробництво безпілотників, щоб перевершити ескалацію Путіна після збільшення кількості ударів безпілотників в Україні та небезпечних вторгнень до Європи". "Національна безпека є основою Плану змін цього уряду, і Велика Британія посилює свої зусилля щодо євроатлантичної безпеки, що підкріплюється історичним збільшенням витрат на оборону до 2,6% ВВП з 2027 року", - наголошується в повідомленні.

В Міністерстві оборони Великої Британії нагадали, що минулого місяця в Києві Міністр оборони та його український колега Денис Шмигаль підписали перше у своєму роді промислове партнерство, в рамках якого Велика Британія спільно розробляє початковий безпілотник, який вже використовується Україною для захисту цивільного населення та критично важливої ​​інфраструктури від російських безпілотників. "Нові дані з українського поля бою зараз впроваджуються для сприяння масовому виробництву перехоплювача Octopus з метою щомісяця постачати до України тисячі нових покращених безпілотників-перехоплювачів", - повідомляється про наміри в пресрелізі.

Міністр оборони, член парламенту Джон Гілі прокоментував ситуацію, заявивши, що "небезпечна ескалація Путіна в Україні та по всій Європі має бути відповідна нарощуванню нашого виробництва безпілотників та зміцненню протиповітряної оборони НАТО". "Велика Британія посилює нашу підтримку Україні, постачаючи понад 85 тис безпілотників за останні шість місяців та підписуючи нові промислові партнерства для швидкої розробки тисяч нових безпілотників-перехоплювачів для збивання атак Путіна. Це збільшує кількість робочих місць як у Великій Британії, так і в Україні. Я також продовжую зобов'язання Великої Британії щодо місії повітряного патрулювання НАТО "Східний вартовий" до кінця року, щоб продовжувати стримувати Путіна від подальших випробувань Альянсу", - цитують міністра в пресрелізі.

В Міністерстві оборони також повідомили, що Гілі візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО, де він підтвердить продовження внеску Королівських ВПС у місію НАТО "Східний вартовий" до кінця 2025 року. Так, зокрема, британські винищувачі Typhoon брали участь у оборонних польотах над польським повітряним простором після небезпечних вторгнень російських безпілотників.

Також буде підтверджено майбутнє розгортання британських військових експертів з боротьби з безпілотниками до Молдови, де вони допоможуть навчати збройні сили Молдови тактиці боротьби з безпілотниками.

В пресрелізі зазначається, що загалом Велика Британія витратила цього року 600 млн фунтів стерлінгів на військові безпілотники для України - з рекордних 4,5 млрд фунтів стерлінгів, зобов'язаних урядом цього року на підтримку оборони України. Це включає логістичні безпілотники для транспортування обладнання на передову, безпілотники одностороннього нападу, а також безпілотники спостереження та розвідки. Значна частина цих витрат припадає на британські компанії, що підтримують сотні спеціалізованих робочих місць по всій країні від постачальників, включаючи Tekever, Windracer та Malloy.

В Міністерстві оборони повідомили, що Коаліція дронів (Drone Capability Coalition), яку Велика Британія очолює разом з Латвією, також використовує фінансування з низки країн для закупівлі передових безпілотників-перехоплювачів, щоб допомогти Україні протидіяти загрозі безпілотників одностороннього нападу Shahed, розроблених Іраном. Зараз на полі бою випробовуються перехоплювачі, і очікується, що Коаліція з питань можливостей безпілотників незабаром укладе нові контракти на постачання Україні додаткового обладнання, зокрема близько 35 тис нових систем перехоплення протягом наступних місяців.

"І прем'єр-міністр, і міністр оборони чітко заявили, що національна безпека Великої Британії - основа Плану змін уряду - починається в Україні", - наголошується в повідомленні.