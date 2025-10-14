Фінансові новини
14.10.25
19:46
RSS
мапа сайту
Качка у Брюсселі вперше інформує групу з питань розширення про шлях реформ в Україні
17:24 14.10.2025 |
Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка перебуває у Брюсселі для поглибленого обговорення прогресу реформ на шляху України в ЄС.
Про це в Х повідомило головування Данії в Раді ЄС, передає "Європейська правда".
Головування відзначило, що це перший обмін думками такого роду.
"Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качкаінформує Робочу групу Ради ЄС з питань розширення (COELA) про шлях реформ в Україні - перший обмін такого роду, що дозволяє поглиблено обговорити прогрес реформ в Україні на шляху до ЄС", - йдеться у повідомленні.Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.
Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.
У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.
