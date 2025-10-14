Трамп і Зеленський обговорять постачання зброї Україні, включно з Tomahawk, - Axios

У п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які б кардинально змінювали ситуацію", - пише видання.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити телефоном".

Також видання зазначає, що ракети великої дальності дадуть змогу Україні націлюватися на віддалені райони материкової частини Росії, включно з Москвою.

Попередньо, Зеленський має прибути до США в четвер. Зустріч із Трампом відбудеться наступного дня.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має намір цього тижня зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Сам лідер США у спілкуванні з пресою теж підтвердив, що зустріч очікується в п'ятницю.

Також зазначимо, що в останні вихідні, 11 і 12 жовтня, глави двох держав провели дві телефонні розмови поспіль. Відомо, що сторони обговорювали можливу передачу ракет Tomahawk, систем ППО Patriot, а також допомогу Україні у відновленні енергетики.

Джерело РБК-Україна теж підтвердило, що Трамп і Зеленський останнім часом обговорювали важливі та делікатні теми, серед яких - зброя, ППО і дипломатія.

Додамо, що остання зустріч Зеленського і Трампа відбулася 13 вересня на полях Генасамблеї ООН. Український лідер охарактеризував її як продуктивну.

Водночас Трамп учора натякнув на повернення до теми врегулювання російсько-української війни. Як відомо, 13 жовтня ХАМАС повернув Ізраїлю заручників, а лідер США і ще три глави держав підписали угоду про мир у Секторі Газа. На тлі просування таких питань Трамп заявив, що після угоди щодо Гази збирається закінчити війну в Україні.