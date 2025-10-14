Фінансові новини
14.10.25
03:18
У НАТО повідомили план міністерської зустрічі і засідання формату «Рамштайн»
23:23 13.10.2025 |
Північноатлантичний альянс повідомив графік міністерської зустрічі 15 жовтня, в один день з якою відбудеться також Рада Україна-НАТО і зустріч формату "Рамштайн".
Як повідомляє "Європейська правда", розклад опублікувала пресслужба Альянсу.
Міністри почнуть прибувати до штаб-квартири і давати коментарі для преси з 8 ранку. О 8-30 планується спільна заява генсека НАТО Марка Рютте і міністра оборони США Піта Гегсета, якого у розкладі підписали "міністром війни", хоча офіційного перейменування Пентагону ще не відбулося.
Зустріч міністрів оборони почнеться о 9-00.
Неформальне засідання Ради Україна-НАТО розпочинається о 12:30 без коментарів для преси. О 14-15 планується брифінг Рютте.
Засідання Контактної групи з оборони України заплановане на 15-00, на початку буде публічне вступне слово від міністрів головуючих Британії та Німеччини, а також міністра оборони України.
Опісля о 17-00 відбудеться брифінг Рютте і міністра оборони України Дениса Шмигаля, а о 17:40 - спільна пресконференція.
Раніше у понеділок президент Володимир Зеленський озвучив пріоритети на засіданні формату "Рамштайн".
Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.
Попереднє позачергове засідання Ради Україна-НАТО скликали на запит української сторони 1 вересня у зв'язку із масованими російськими обстрілами.
