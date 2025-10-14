Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У НАТО повідомили план міністерської зустрічі і засідання формату «Рамштайн»

 

Північноатлантичний альянс повідомив графік міністерської зустрічі 15 жовтня, в один день з якою відбудеться також Рада Україна-НАТО і зустріч формату "Рамштайн".

Як повідомляє "Європейська правда", розклад опублікувала пресслужба Альянсу.

Міністри почнуть прибувати до штаб-квартири і давати коментарі для преси з 8 ранку. О 8-30 планується спільна заява генсека НАТО Марка Рютте і міністра оборони США Піта Гегсета, якого у розкладі підписали "міністром війни", хоча офіційного перейменування Пентагону ще не відбулося.

Зустріч міністрів оборони почнеться о 9-00.

Неформальне засідання Ради Україна-НАТО розпочинається о 12:30 без коментарів для преси. О 14-15 планується брифінг Рютте.

Засідання Контактної групи з оборони України заплановане на 15-00, на початку буде публічне вступне слово від міністрів головуючих Британії та Німеччини, а також міністра оборони України.

Опісля о 17-00 відбудеться брифінг Рютте і міністра оборони України Дениса Шмигаля, а о 17:40 - спільна пресконференція.

Раніше у понеділок президент Володимир Зеленський озвучив пріоритети на засіданні формату "Рамштайн".

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.

Попереднє позачергове засідання Ради Україна-НАТО скликали на запит української сторони 1 вересня у зв'язку із масованими російськими обстрілами.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес