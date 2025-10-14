В Україні сформують додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів — Зеленський

В Україні планують сформувати додаткові гелікоптерні групи для протидії російським безпілотникам.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки.

За його словами, нові гелікоптерні групи планують сформувати, аби розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Також України працює з партнерами, щоб забезпечити більше необхідних типів літаків.

Під час Ставки також обговорили захист і відновлення енергетики. Президент зазначив, що найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних з рф громадах.

«Але попри всі загрози й у таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей», - наголосив Зеленський.

Окремо під час Ставки обговорили питання відновлення в Одесі й області, де, за словами президента, «багато помилок місцевих очільників».

Також були доповіді по Києву й області, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжю, Миколаєву, Херсону й Полтавщині.

«По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення», - додав Зеленський.

